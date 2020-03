O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) comemorou a aprovação do projeto de decreto legislativo que beneficia os restaurantes e cozinhas industriais do Acre. A matéria tem como objetivo corrigir uma falha na legislação.

“A aprovação do decreto legislativo traz segurança jurídica para a indústria de alimentos. Garante tranquilidade aos empreendedores que aderiram ao programa de boa fé, cumprindo todos os requisitos do decreto governamental que posteriormente veio a ser questionado pelo fisco. Apoiar aos que aqui trabalham é gratificante”, destacou o deputado acreano.

Recentemente, um entendimento da Procuradoria Geral do Estado (PGE) orientou a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) para que a cobrança fosse feita por meio de uma lei específica e não apenas por um decreto do governo, como vinha sendo feita com base no decreto do então governador Tião Viana.

Em 2012, o Conselho Fazendário (Confaz) estabeleceu que a alíquota cobrada de ICMS aos empresários seria de 2% a 7%. Sem a aprovação do projeto de Edvaldo Magalhães, os empresários estavam sujeitos a outras alíquotas que poderiam variar de 12% a 17%, o que comprometeria a saúde econômica desses estabelecimentos.