A Justiça do Acre condenou Eduardo Justino da Silva, de 22 anos, a mais de 24 anos por latrocínio, roubo seguido de morte, nesta terça-feira (3). O homem é acusado de matar Marilene Pereira da Silva, de 39 anos, por esganadura dentro do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em Brasileia, interior do Acre, onde ela trabalhava.

O crime ocorreu no dia 6 de novembro do ano passado. Marilene foi achada por colegas do centro com arranhões no pescoço.

As investigações da Polícia Civil do Acre descobriram que o acusado roubou o celular da vítima. Silva cumpria medida imposta pela Justiça e assinava um livro no Cras, onde Marilene prestava serviço. A polícia disse que o criminoso sabia que Marilene estaria sozinha e resolveu roubar o telefone dela.

A servente, no entanto, tentou reagir e foi aí que Silva acabou matando ela. Ele foi preso logo depois na zona rural de Brasileia.

O acusado pegou 24 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Ele não pode recorrer da sentença em liberdade.

O julgamento ocorreu na Comarca de Brasileia pelo juiz de Direito Clovis Lodi. Tentamos entrar em contato com a defesa do acusado, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. Do G1 Acre.