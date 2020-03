Pelo menos 250 cirurgias oftalmológicas por mês começam a ser realizadas nos próximos dias pela equipe de médicos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

De acordo com o setor do Complexo Regulador da Sesacre, 6 mil pessoas da fila de espera, que começou em 2015, serão cirurgiadas pelo novo programa de redução das filas das cirurgias reprimidas.

Desde o último dia 27, elas começaram as avaliações médicas para que sejam submetidas aos procedimentos cirúrgicos ainda em março.

“Estamos atentos às necessidades das pessoas e promovendo todos os esforços para que elas sejam atendidas nas suas necessidades. E esse é mais um procedimento que vamos realizar”, ressalta a médica Paula Mariano, secretária-adjunta de Saúde.

Pacientes no TFD devem atualizar contato

O Complexo Regulador da Sesacre emitiu também um alerta aos pacientes que aguardam pelo chamado do Tratamento Fora de Domicílio (TFD). É que pelo menos 20% deles ou não atendem ao telefone ou mudaram de número e não comunicaram a mudança à Sesacre.

“Precisamos que essas pessoas estejam atentas às nossas ligações para que possam ter ciência das datas de seus procedimentos“, assevera Paula Mariano.

É que após três tentativas de contato com o paciente, o Complexo Regulador deixa o processo inativado e ele fica aguardando um retorno do paciente para a atualização do processo.

Por isso, ele precisa entrar em contato com o número do cartão do Sistema Único de Saúde para dar encaminhamento ao processo. Hoje, já são 409 pacientes de média complexidade com a necessidade de atualização cadastral na Sesacre.