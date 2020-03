O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, recebeu na manhã desta terça-feira (3), na sede do partido, o presidente municipal do PROS de Cruzeiro do Sul, Edson, para discutirem a respeito das eleições deste ano.

Na ocasião, Dêda falou da importância de dialogar juntos neste momento, onde as tomadas de decisões devem acontecer para que ocorra tudo como foi articulado anteriormente e como os trabalhos devem ocorrer daqui para frente.

Durante a reunião a executiva estadual juntamente com a executiva municipal de Cruzeiro do Sul, definiram que o PROS terá pré-candidatura majoritária na segunda maior Cidade do Estado, quanto a chapa de pré-candidatos à vereadores, já está completa com dezenove pré-candidaturas de lideranças.

“Esse é o momento em que nós da executiva do partido nos reunirmos para discutir sobre os assuntos das eleições de 2020, onde o PROS terá pré-candidatos a vereadores em quase todos os municípios do nosso estado, quanto as chapas majoritárias, nos estamos conversando para futuramente lançar em algumas cidade como eu defini junto com o presidente do PROS de Cruzeiro do Sul, Edson, onde teremos pré-candidatos a prefeito lá, eu estou muito satisfeito como os rumos que o partido está tomando”, concluiu Dêda.