Assessoria – E, na área da saúde, o apoio da Marinha do Brasil tem garantido atendimento médico nos lugares onde o Navio de Assistência Hospitalar (NASH Dr. Montenegro) não consegue chegar. Desta feita foi à comunidade São Domingos que recebeu na manhã desta terça-feira (03) uma equipe de 27 profissionais da área de saúde.

“Pra nós é motivo de alegria ter a Marinha do Brasil como parceiros. O prefeito Isaac Lima e a vice-prefeita Ângela têm priorizado o atendimento nos lugares mais distantes e, como para chegar com médicos a estas comunidades é difícil nós procuramos parcerias com o 61 e agora com a Marinha do Brasil e graças a Deus sempre fomos muito bem recebidos e prontamente atendidos. Pretendemos levar este atendimento a comunidade São Salvador, Belo Monte e Santo Antônio. Hoje o atendimento é especialmente para crianças pois temos dois pediatras porém, outros profissionais como clinico geral e dentistas também estarão consultando”, disse Joice Gonçalves, Secretária Municipal de Saúde.

A saúde preventiva tem sido uma das preocupações da atual gestão. Realizar atendimento nas Unidades de Saúde e nas comunidades de difícil acesso são ações constantes que tem garantido uma população saudável e bem assistida.

“Estou muito satisfeito por mais uma vez a Marinha do Brasil está prestando atendimento para a nossa população e contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade. Não é de hoje que sempre que o Navio atraca no porto de Cruzeiro do Sul nós já procuramos para planejar ações como esta nos lugares mais distantes. Isso é fruto de um trabalho sério e compromissado que eu e Ângela estamos fazendo. É importante destacar o apoio da equipe da Secretaria de Saúde e da câmara de vereadores que nos dar suporte para que ações como esta aconteça cada vez mais”, destacou Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

O Navio Hospital Dr. Montenegro atracou no porto de Cruzeiro do Sul no dia 03 de fevereiro trazendo a bordo 82 profissionais de saúde para atender a população ribeirinha do Vale do Juruá. Na comunidade São Domingos 27 profissionais estarão atendendo na Escola Luiz de Fontes.

“A nossa previsão de atendimento é de pouco mais de 50 pessoas entre adultos, hipertensos, diabéticos, idosos e atendimento pediátrico para as crianças. Caso haja um procedimento de emergência nossa primeira atitude é ligar para SAMU e transferir esse paciente com um dos nossos profissionais até o hospital mais próximo dentro da maior segurança para um atendimento mais completo. Os casos em que necessite de outros especialistas nós encaminharemos a UBS do Município. Estamos muito satisfeitos de estarmos aqui, a gente percebe que estamos fazendo a diferença só de estar orientando as pessoas, de ser um ouvido amigo e poder aconselhar as pessoas”, falou Lívia Pereira Barretto, 1ª Tenente da Marinha do Brasil.

O agricultor Cleilson Azevedo da Silva aproveitou a vinda dos profissionais para trazer a família e deixar a saúde em dia. “A comunidade está feliz por ver tantos médicos disponíveis e cheios de boa vontade para nos atender. Quero muito agradecer a Marinha do Brasil e a Prefeitura de Mâncio Lima por sempre olhar por nossa comunidade, a área da saúde tem sido muito bem assistida, com tudo dando certo e tenho certeza que vai continuar assim”, finalizou Cleilson Azevedo, agricultor e morador da Comunidade São Domingos.

Esta é a 20ª edição de atendimentos na região do Juruá. A estimativa é que sejam atendidas cerca de 20 mil pessoas até o começo de abril, quando o navio deve retornar ao Amazonas.