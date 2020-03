Operação Seringais foi deflagrada nesta terça-feira (3), em Rio Branco e Xapuri — Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal no Acre (PF-AC) deflagrou, nesta terça-feira (3), a “Operação Seringais” que investiga um grupo suspeito de superfaturar contratos e desviar recursos públicos destinados a melhorias na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri.

Ao todo, a polícia cumpre nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Xapuri e Rio Branco. Além disso, quatro pessoas estão sendo intimadas para prestarem esclarecimentos. O grupo é investigado pelos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A investigação trata de contrato firmado no valor de mais de R$ 675,8 mil para construção de sete armazéns de estocagem no interior da Resex. Os recursos eram provenientes de um convênio entre o governo do Acre e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Desvio

Mas, segundo a PF, os armazéns teriam sido construídos pelos próprios moradores da reserva. Além disso, eles teriam providenciado a madeira que foi usada na construção, fazendo com que o custo máximo da obra chegasse a cerca de R$ 175 mil. Sendo desviado assim, quase R$ 600 mil do recurso desviado.

O contrato previa que a empresa deveria custear toda mão de obra e matéria-prima, além de distribuir kits de seringa e implementar a colocação de animais, carroças e quadriciclos para fomentar a atividade agroflorestal na região.

A polícia afirmou ainda que não foram implementadas as demais melhorias previstas no contrato e que ficou constatada a existência de uma rede de empresas fantasmas voltadas a fraudes em licitações e possível lavagem de dinheiro, da qual a contratada faz parte. Os valores globais dos contratos firmados pelas empresas suspeitas com o poder público excedem R$ 6 milhões.

Fachada

O delegado Anderson Lima, que está a frente das investigações, contou que as denúncias partiram de moradores e seringueiros da reserva extrativista. As investigações, segundo ele, começaram em janeiro de 2018.

Uma parte do empréstimo feito pelo governo foi passada para a Associação dos Moradores e Produtores na Reserva Extrativista Chico Mendes em Xapuri (Amoprex).

“Tivemos ordem judicial de busca e apreensão em nove endereços e também intimamos para serem ouvidas. Três estão sendo ouvidas ainda pela manhã [nesta terça, 3] e a outra ainda deve ser ouvida. Isso nos traz novos dados, que não apenas corroboram, mas que abrem novos braços e damos seguimento ao inquérito”,explica.

A partir de agora, com a apreensão de mídias, contratos e outros documentos, a PF quer chegar a quem recebeu o dinheiro do superfaturamento para que os cofres públicos sejam ressarcidos.

“Reiterando que são recursos públicos e que tinham um regramento de como deviam ser empregados e não foi o que houve. Queremos verificar a destinação desses valores e levantar outros contratos para verificar qual o destino desses valores”, explica.

O delegado diz ainda que há uma empresa de fachadas que ajudavam o esquema. “Estamos ouvindo representantes dessas empresas. É uma segunda parte da investigação, que terá um desdobramento mais concreto. Neste momento é identificar os destinatários desses valores para aí sim determinar o sequestro de bens”, finaliza. Do G1 Acre