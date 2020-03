Juscelino Damasceno foi condenado a mais de 26 anos pela morte de ex com 22 facadas no interior do Acre — Foto: Polícia Militar do Acre/Arquivo

O ex-marido acusado de matar Rosângela da Silva Oliveira, de 26 anos, em julho do ano passado na zona rural do município de Tarauacá, no interior do Acre, foi condenado a 26 anos e sete meses de prisão pelo crime.

A condenação de Juscelino Damasceno da Silva foi por homicídio qualificado – por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. O júri popular ocorreu nessa segunda-feira (2), na cidade de Tarauacá.

Rosângela foi morta com 22 golpes de facão após ser abordada pelo ex enquanto se deslocava até uma escola da região. Segundo denúncia do Ministério Público do Acre (MP-AC), a vítima e o acusado viveram maritalmente por cerca de cinco anos e tiveram dois filhos.

Três dias depois da morte de Rosângela, no dia 2 de agosto de 2019, Silva foi preso escondido na BR-364. Durante a prisão, ele chegou a dizer à polícia que não aceitava o fim do relacionamento.

Conforme o MP-AC, o julgamento fez parte da “Semana Justiça pela Paz em Casa”, uma das ações do poder judiciário do Acre de combate à violência doméstica. Para o órgão, a condenação de Silva representa um passo importante no combate ao feminicídio. Do G1 Acre

Rosângela Oliveira foi morta com 22 facadas em julho do ano passado em Tarauacá — Foto: Polícia Militar do Acre