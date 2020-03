O deputado Jonas Lima (PT) destacou na sessão desta terça-feira (3), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a agenda que cumpriu no Vale do Juruá no feriado de carnaval. Ele falou das plenárias do Partido dos Trabalhadores que foram realizadas nos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

“Estive no Juruá no último feriado visitando minhas bases e conversando com os moradores. Realizamos ainda algumas plenárias nos municípios. A verdade é que estamos muito animados, o PT está mais vivo do que nunca e nós comprovaremos isso nas urnas. Estamos muito felizes com o momento que o Partido dos Trabalhadores vive atualmente”, disse.

O parlamentar falou ainda das obras que estão sendo realizadas pelo prefeito Isaac, em Mâncio Lima. “Graças a emendas relevantes que vêm sendo destinadas pela nossa bancada federal, o prefeito Isaac Lima tem executado projetos importantes na cidade. Mais de 21 obras estão em andamento, todas elas com o apoio dos nossos deputados e senadores”, enfatizou.

Para concluir, Jonas Lima disse que é preciso uma “força tarefa” para recuperar os ramais dos municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. “É preciso um trator de esteira e escavadeira para resolver os problemas dos ramais dessas duas cidades, do jeito que está não dá mais. Em Rodrigues Alves, por exemplo, todas as pontes estão quebradas, como ficam as famílias que estão assentadas naquela região? São mais de 14 assentamentos. Nós temos que fazer uma força tarefa para ajudar esses municípios, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves precisam de uma atenção maior”, concluiu. Texto: Mircléia Magalhães

Revisão: Suzame Freitas / Aleac