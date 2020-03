Nesta terça-feira (3), o deputado estadual Fagner Calegário (PL) atendeu a uma solicitação feita pelo vereador Rogério Ribeiro (PT) do município de Plácido de Castro para a reforma de uma ponte no Ramal Samaúma, localizado no Km-72 da BR-364.

Em plenário, o deputado comentou que quer mostrar que em seu mandato não há cor partidária, há os interesses dos acreanos e finalizou dizendo: “Aos vereadores de todos os municípios, independente da sua sigla partidária, nós vamos estar aqui prontos para ajudar naquilo que estiver em nosso alcance, defendendo os interesses e as melhorias para o nosso povo,” disse.

Plácido de Castro tem uma extensa malha viária de ramais e dezenas de Pontes ao longo dos trechos, o que deixa a situação dos produtores rurais do município ainda mais carente de atenção do poder público. A cidade tem uma bacia leiteira forte, além de plantação de de inúmeras variedades de frutas e legumes, estas abastecem a cidade e até mesmo os mercados da capital Rio Branco.

O deputado Fagner Calegário, tem usado o seu mandato para interceder junto às mais diversas camadas da sociedade. Esta semana o parlamentar fez uma visita aos trabalhadores da OCA em Rio Branco, onde pode acompanhar de perto a rotina do órgão e também acolheu reclamações de atraso no pagamento dos de dezenas de trabalhadores.