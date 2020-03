Com dois casos confirmados de coronavírus no Brasil, o governo do Estado tem enviado equipes ao município para realizar treinamento com as equipes de saúde. Em Cruzeiro do Sul, a rede pública municipal já possui um plano de prevenção e enfrentamento à doença.

“Agradeço e parabenizo o governador Gladson Cameli por enviar equipes da Secretaria de Estado de Saúde aos municípios. Mas, para a surpresa deles, nossa equipe já possui um trabalho de enfrentamento e prevenção do coronavírus. Estamos finalizando a campanha de combate a dengue e ao mesmo tempo nos atualizamos sobre os processos de enfrentamento ao corona”, destacou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Ilderlei coordenou a reunião da manhã desta terça-feira, 3, dos profissionais da vigilância epidemiológica da Sesacre com os gestores da saúde do Município. Vale salientar que o Acre e Cruzeiro do Sul não possuem registros de casos do coronavírus.

Segundo a coordenadora Interina de Vigilância Epidemiológica, Muana Araújo, Cruzeiro do Sul se preparou para quaisquer situação de risco. “Já temos o nosso plano de ação para a questão de contenção, caso apareça coronavírus, temos o nosso fluxo de atendimento e também a nota técnica”.