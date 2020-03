Estão abertas as inscrições para o Fórum Internacional de Negócios da Amazônia (FINA). Evento que vai reunir de 10 a 14 de março, empresários de vários estados do Brasil e de outros países, em dias de intensa atividades que inclui palestra, jantar de negócios, network, prospecção de negócios e workshops.

A expectativa é que o evento promovido pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), que realiza em Rio Branco, pela primeira vez, a Assembleia Geral Ordinária (AGO), reúna cerca de 200 empresários, de mais de 20 países e de todos os 26 estados brasileiros.

Nomes que são referências no ramo empresarial no Brasil foram convidados e serão palestrantes no evento, como Arthur Igreja, Maria Brasil, George Pinheiro, Eduardo Diogo, Marcelo Moura e Dande Tavares, além das participações internacionais, Bertrand Dupont, da França, Jennifer Ebrechet, da Argentina e Salimo Adbula, de Moçambique.

“O FINA vai impactar diretamente todo o território amazônico, focando na integração empresarial de todos os estados da Amazônia Legal, pois terá como principal resultado um documento que será entregue à Presidência da República com as sugestões de flexibilização fiscal para a Reforma Tributária, focada no desenvolvimento da região”, ressalta o embaixador do Fórum, Daniel Ribeiro, que também é presidente da Ajeac.

Ele ressalta também que “é hora de convertermos a maior biodiversidade do planeta, na maior biooportunidade do globo”. Segundo Daniel, o evento promete trazer para o estado diversas entidades do meio associativista nacional e internacional, tendo como um dos principais objetivos demonstrar como a Amazônia está posicionada estrategicamente para ser o principal corredor de entrada e saída de produtos do Brasil pela Rota do Pacífico, além de dar outras alternativas de investimentos em tecnologia e agronegócio.

O FINA é uma realização da Associação de Jovens Empresários do Acre (Ajeac), Confederação Nacional de Jovens Empresários (conaje) e Federação Iberoamericana de Jovens Empresários (Fije), organização da D´NEK consultoria. A iniciativa tem o apoio do Sebrae, Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco.

Inscrições: As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas através do site dnek.com.br/agoconaje.