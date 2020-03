Uma zeladora da Escola Lindaura Martins levou um susto ao limpar o banheiro feminino do colégio, nesta segunda-feira (2), em Rio Branco. É que, segundo informou o Centro Integrado de Operação em Segurança Pública (Ciosp), ela encontrou um crânio no local.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para atender a ocorrência. Inicialmente, ainda não se tinha a informação se era um crânio humano. Mas, segundo o Ciosp, os peritos confirmaram que é de uma pessoa e que, inclusive, se trata de um crânio antigo.

Uma equipe de reportagem da Rede Amazônica Acre esteve na escola, mas ninguém quis comentar sobre o ocorrido.

“Fomos acionados para um achado de crânio, chegamos lá e identificamos que estava dentro do banheiro, sem nenhum sinal de violência no local e nem no crânio, em uma análise superficial, então trouxemos ele para o IML para as análises e posterior encaminhamento para confronto de material biológico, que é o DNA”, disse o perito criminal Marcos Lourenço.

A Secretaria de Educação informou que, a partir do momento em que o crânio foi encontrado pela funcionária, a gestão da escola acionou a Polícia Militar, que entrou em contato com a perícia para recolher o material.

Ainda segundo a polícia, foi identificado que o crânio teria sido levado por uma aluna do local para uma “brincadeira” de adolescente. A Polícia Civil deve ser acionada para apurar de onde a estudante teria pego o crânio e as circunstâncias do caso.

A Educação afirmou ainda que a aluna que supostamente teria levado o crânio para a escola está sendo ouvida pela polícia. A menina, que não teve a idade ou a série revelada, teria transtornos mentais. O órgão disse que vai acompanhar as investigações.

A reportagem tentou contato com a gestão da escola pelos telefones, mas não conseguiu êxito até a última atualização desta matéria. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre