Com poucos nomes dentre os 18 que gostam usar a tribuna da Assembléia Legislativa, os deputados da oposição que são apenas 06, acabam dando um baile nos aliados do Palácio Rio Branco, fazendo com que as pautas negativas circulem mais que os feitos da gestão.

Depois de um ano e dois meses de governo, a impressão que se tem é que o cargo de líder do governo Gladson nunca serviu para liderar, pois os parlamentares apenas cumprem com a obrigação de dar o voto nas pautas de interesse do governo, mas se reservam em não fazer o embate com a oposição.

Gerlen Diniz que é atual líder já anunciou a saída do posto e o curioso é que ninguém se anima para ocupar seu lugar. O Progressista afirmou que quer se dedicar a sua pré-candidatura em Sena Madureira e por isso a justificativa de sua saída.

O conselho político instalado por Gladson Cameli precisa atuar urgente e bem, para restabelecer a base parlamentar na ALEAC, não só em quantidade, mas fazer com que eles compreendam que além do voto, precisam fazer o embate com a oposição, se alinhar com uma base e passar mais tranqüilidade ao chefe do executivo.

Especulações sobre quem sucederá Gerlen ainda são poucas, vamos ver o que esta semana nos reserva de novidade.