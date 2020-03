A executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), na pessoa do Presidente Dêda, filiou na manhã desta segunda-feira (2) mais uma liderança no partido, o policial penal Janes Peteca.

Essa filiação é fruto de um trabalho de articulação e conversas realizado pelo presidente Dêda para que Janes pudesse fazer parte desta agremiação política, a filiação aconteceu no diretório do PROS, localizado em Rio Branco.

Vale destacar que Janes Peteca disputou as eleições passadas pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) na oportunidade Janes tirou 2.210 votos na Capital Rio Branco e essa é uma grande conquista para o partido. O presidente Dêda ficou muito feliz com a vinda de Janes.

“É sem dúvida uma conquista muito grande para o partido, nosso amigo Janes Peteca vir compor conosco, ele que é uma pessoa muito verdadeira que sabe enfrentar os problemas de cabeça erguida que está disposto a ajudar sempre e é de pessoas assim que o nosso partido precisa, eu estou muito feliz e honrados com esta decisão dele”, concluiu Dêda.

Janes peteca é conhecedor da coisa pública pois tem 22 anos de serviço público no estado do Acre, sempre defendeu a classe trabalhadora, onde foi diretor do Sindicato dos urbanitários, foi da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), foi fundador da Associação dos servidores do sistema penitenciário do Acre e sem dúvidas contribuiu muito para o estado.