A polícia investiga se Margleisson Rocha de Aquino, de 27 anos, foi morto após uma bebedeira. O delegado que investiga o caso, Valdinei Soares, disse que a vítima estava com outros dois homens, quando houve uma discussão e acabou ferido. Soares disse que já tem a identificação dos supostos autores do homicídio, mas ninguém foi preso.

Aquino foi encontrado morto a golpes faca, no sábado (29), na comunidade do Mamoré, no quilômetro 54 da BR-364, na zona rural de Tarauacá, no interior do Acre. Ainda de acordo com o delegado, moradores do local acionaram a polícia após encontrarem o corpo da vítima.

“O corpo de Aquino foi encontrado com um canivete nas mãos e, provavelmente, ele tenha esfaqueado pelo menos um dos autores. A princípio, a vítima estaria bebendo com os autores e tiveram uma desavença pessoal e, por volta das 19h, foi achada morta”, contou o delegado.

O corpo de Aquino foi levado para o hospital da cidade para os exames cadavéricos e, segundo o delegado, ainda não se sabe quantos golpes ele levou. A vítima era moradora da comunidade e os supostos autores também estavam vivendo no local.

“Nós já ouvimos uma testemunha e hoje o pessoal está se deslocando para lá para intimar outras pessoas para serem ouvidas. A vítima não tinha passagem pela polícia, mas os suspeitos sim”, concluiu o delegado. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre