Mais de 40 quilos de droga são apreendidos e 40 pessoas são conduzidas em operação da PRF no AC — Foto: Divulgação/PRF-AC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (2), o balanço da segunda etapa da Operação Lábaro 2020, que ocorreu entre os dias 10 e 29 de fevereiro, nas rodovias federais do Acre.

Ao todo, foram apreendidos mais de 40 quilos de droga e 40 pessoas foram conduzidas à delegacia em flagrante ou em cumprimento de mandados de prisão em aberto por vários crimes.

Entre os dias 12 e 5 de fevereiro os policiais passaram por reciclagem e capacitação e as ações ostensivas e integrada com as demais forças de segurança pública ocorreram do dia 16 a 29 de fevereiro.

A ação ocorreu nas rodovias do Acre nas divisas com Amazonas e Rondônia e também na região de fronteira com a Bolívia e Peru. A PRF-AC informou que a operação contou com o reforço de servidores de outros estados.

O objetivo da operação foi reduzir atos de violência no trânsito, além de aumentar a segurança dos viajantes das rodovias federais, levando em consideração o período de carnaval, quando aumenta o fluxo de veículos nas estradas, e reduzir a criminalidade.

Além da droga e das pessoas conduzidas, a PRF apreendeu ainda 240 eletrônicos, 11 pneus, 42 peças de vestuário, três armas e 70 munições. A polícia também apreendeu mais de R$ 30 mil e U$ 4,5 nos dias de operação. Do G1 Acre