O jovem Luan Rafael Batista Gomes, de 21 anos, morreu após uma tentativa de roubo na região da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima, um policial militar, foi abordada pelo rapaz enquanto jantava com a família em um restaurante e acabou reagindo.

O 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PM-AC), que atendeu a ocorrência, informou que o suspeito teria tentado roubar a arma do policial, quando acabou levando um tiro no rosto.

O comandante do batalhão, major Edvan Rogério, afirmou que o suspeito chegou a efetuar alguns disparos contra o policial, mas a arma falhou e ele não ficou ferido.

“Ele estava jantando com a família quando esse homem entrou no local e foi em sua direção, provavelmente para roubar a arma. O policial estava de costas e, quando percebeu a ação, acabou reagindo e atirando”, relatou o major.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e chegou a levar Gomes para o pronto-socorro de Rio Branco. Ainda segundo a polícia, cerca de três horas depois de dar entrada no hospital, ele não resistiu e morreu.

O corpo do rapaz foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis e depois ser liberado para a família. Do G1 Acre