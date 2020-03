Dizem que o ano só inicia depois do Carnaval, na política a regra não é diferente e os bastidores das articulações estão a todo vapor. No Progressista do governador Gladson Cameli o debate anda meio morno.

Quem acompanha de perto as conversas e movimentações dos bastidores da política, percebe que o governador e seu partido o Progressista comeu mosca e demorou demais a se mexer e construir estratégia para disputar a prefeitura de Rio Branco.

O seu vice Major Rocha não perdeu tempo e iniciou janeiro de 2019 já pensando em outubro de 2020, seja fosse filiando lideranças, fosse rodando o estado e se articulando para sufocar aliados na roda de discussão.

De cara o PSDB trouxe o ex-reitor da UFAC Minoru Kimpara e o apresentou como nome na disputa pela prefeitura da Capital, fato que se materializa nas ações dos Tucanos.

A direção do Progressistas se ateve demais em confusões internas, que só gerou a quebra da unidade e resultou em um partido dividido. A construção de uma projeto para disputar a prefeitura de Rio Branco parece impossível, pois a esta altura do campeonato o governador Gladson Camei, nem a presidente do Partido Senadora Mailza Gomes se pronunciaram sobre o assunto.

Em baixo cada um dos interessados segue do seu jeito, Luziel Carvalho, Thiago Caetano e o deputado estadual José Bestene se articulam como podem, cada um tentando ganhar a simpatia do comandante maior.

Depois de vários atos, encontros e poses para fotos, os prováveis pré-candidatos Progressistas esfriaram. Há um aparente cansaço causado pela negligência política, isso mesmo, parece que Thiago, Luziel e Bestene acordaram e viram que, não adianta caminhar sem sinalização favorável de quem seria o maior cabo eleitoral; o governador Gladson Cameli.

Informações de pessoas próximas do governador, confirmam que ainda esta semana ele definirá esta situação, anunciando se tem ou não um nome do Progressista na disputa da prefeitura da Capital Rio Branco.

Outros afirmam que, tudo caminha para uma possível aliança com o PSDB, em uma chapa formada por Minoru Kimpara e um nome indicado pelos Progressistas. É aguardar para ver, ali naquele ambiente quase não existe simbiose.