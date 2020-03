O que foi era para ser um dos anúncios mais festejados pela população, vem se tornando motivo de transtorno quase todos os dias em algumas escolas da rede estadual de ensino em Rio Branco.

Alunos do Colégio CEJA – Centro Educacional de Jovens e Adultos chamaram a imprensa para protestar contra atitude da direção da escola, de barrar quem estava querendo entrar sem o fardamento escolar.

Os estudantes alegam que, com a determinação do governo de entregar uniformes escolares para a comunidade, deveria ser alinhada comas direções, que querem impedir a entrada dos estudantes com outra roupa que não seja a farda anterior.

Na manhã desta segunda-feira (2), um princípio de tumulto resultou com a chegada da Polícia Militar, que foi chamada para conter os ânimos entre direção e alunos barrados no Portão.

O governo encomendou 300 mil unidades de fardamentos às vésperas do início do ano letivo, que deve ocasionar em um atraso considerável em algumas escolas, afinal são 160 mil estudantes que serão beneficiados com a medida do estado.

O que o governo precisa fazer é alinhar com as direções das escolas e definir que elas flexibilizem em relação ao assunto, pois hora ou outra os fardamentos chegarão em todas as escolas do estado.