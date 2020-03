A empresa Estação Vip Segurança conseguiu celebrar um aditivo de um contrato com a Secretaria de Educação do Estado do Acre pelo valor de R$ 1,4 milhão de reais por quatro meses de prestação de serviço.

O contrato foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira (2) e mostra que a empresa administrada pela esposa do comandante da Polícia Militar do Acre e ex-candidato a governador pelo PSL, Ulysses Araújo, abocanhou quase R$ 1,5 milhão em um contrato que já era fruto de uma carona que vem rodando desde 2015.

O valor mensal que o governo pagará à empresa da esposa de Ulysses é de R$ 354.222,60, totalizando R$ 1,416,84 milhão de reais aos cofres públicos.

O pregão original 016/2015 foi celebrado entre a Estação Vip e Universidade Federal do Acre. O governo preferiu aderir a uma carona do que iniciar um novo processo licitatório. Por Folha do Acre