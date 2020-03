O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) anunciou nesta segunda-feira (02) o seu voto favorável à manutenção do veto presidencial 52, que retorna para o Executivo a prerrogativa de decidir o destino de R$ 30 bilhões do Orçamento Geral da União do ano de 2020.

O orçamento total do Governo é no valor de R$ 3,6 trilhões e para as emendas individuais foram destinados R$ 9,4 bilhões; para as emendas de bancada R$ 5,9 bilhões; para as emendas de comissões R$ 700 milhões e para as emendas de relator R$ 30,1 bilhões.

No entanto, com a manutenção do veto 52 o Presidente da República recupera o direito de gerenciar R$ 30 bilhões, que na votação do orçamento no ano passado ficou com o Legislativo.

“Como parlamentar sei da importância do Orçamento Impositivo para a execução e liberação de emendas parlamentares, pois muitas escolas, creches e postos de saúde foram e serão construídos por meio de emendas. Mas, tenho a plena consciência que R$ 30 bilhões é um valor alto e faz com que os recursos de investimentos a serem priorizados sejam superior ao do Presidente da República, motivo pelo qual voto pela manutenção do veto, que retira apenas o valor da emenda de relator, mas deixa ainda na impositividade as emendas individuais, de comissões e de bancada, o que já é suficiente”, afirma Jesus Sérgio.