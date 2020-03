Com indícios de que poderia acontecer uma greve dos trabalhadores terceirizados da Organização em Centros de Atendimento (OCA), o deputado estadual Fagner Calegário (PL) compareceu ao órgão na última quinta-feira (27) para ouvir pessoalmente as reivindicações dos servidores com o objetivo de mediar qualquer situação que pudesse trazer transtornos maiores.

A OCA reúne mais de mil serviços, distribuídos entre 23 órgãos das esferas municipal, estadual e federal, tendo uma média de cinco mil atendimentos por dia. Após ouvir os trabalhadores, Calegário se comprometeu a encaminhar todas as demandas nesta semana na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Não é a primeira vez que o deputado sai em defesa da classe trabalhadora em seu mandato, no ano passado um projeto de lei de autoria de Calegário foi sancionado e tornou o dia 8 de junho o Dia do Trabalhador Terceirizado, além de liderar uma manifestação em dezembro em frente ao Palácio do Governo para cobrar vários meses de salários atrasados.