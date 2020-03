Advogado Max Elias da Silva Araújo foi denunciado por promoção de organização criminosa — Foto: Arquivo pessoal

Após pedido do Ministério Público, o advogado Max Araújo, denunciado por promoção de organização criminosa, deve cumprir medidas cautelares. Segundo decisão da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, do último dia 3 de fevereiro, ele está proibido de entrar em unidades prisionais do estado.

Araújo foi um dos conduzidos durante a Operação Troia, da Polícia Federal do Acre (PF-AC), em julho do ano passado, suspeito de ser mensageiro de presos do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Ele virou réu no processo em outubro de 2019.

O G1 tentou contato com o advogado, mas até a última atualização desta reportagem não obteve resposta.

Na decisão, a Justiça proibiu ainda que o advogado mantenha contato, por qualquer meio, com os outros investigados no processo e determinou que a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB-AC) seja oficiada.

“Tal medida se faz necessária vez que existe um risco emergente da situação de liberdade do acusado, tendo trânsito livre em todas as instituições, locais e acesso a qualquer pessoa, o que pode acarretar diversos prejuízos a aplicação da lei penal, da apuração da verdade, ou, ainda, da própria coletividade, ameaçada pela perspectiva do cometimento de novas infrações penais pelo acusado”, afirmou o juiz Robson Ribeiro Aleixo, na decisão.

O presidente da OAB-AC, Erick Venâncio, informou que a ordem ainda não foi notificada sobre a decisão da Justiça e que, portanto, não iria se pronunciar a respeito.

Outros pedidos

A reportagem teve acesso à decisão judicial e nela existe ainda a recusa para uma série de pedidos feitos pelo advogado.

Entre eles, a nulidade das provas em razão da perícia no celular, sendo o processo, ter sido feita pelo MP sem autorização judicial, além do pedido de absolvição sumária e de que sejam anuladas as fundamentações usadas para o recebimento da denúncia contra ele.

Conforme a Justiça, não foi aceito o pedido de nulidade das provas porque os celulares foram apreendidos durante revista de rotina no pavilhão A, da Unidade de Regime Provisório de Rio Branco. E, segundo o processo, no momento da inspeção não se conhecia a propriedade do aparelho.

Além disso, o magistrado afirmou que a denúncia foi “bem fundamentada” e que existem “fortes indícios que o acusado realmente tenha envolvimento nos crimes imputados”.

O advogado pediu ainda que, caso nenhuma das solicitações fossem aceitas, que a Justiça autorizasse a produção de todos os meios de prova para a demonstração de sua inocência. Esse foi o único pedido deferido pelo magistrado com relação a Araújo.

Advogado nega acusação

Em reportagem publicada no dia 16 de outubro do ano passado, o advogado alegou não ter envolvimento com organizações criminosas. Segundo ele, a acusação contra ele é baseada em um bilhete encontrado pela Polícia Federal em seu escritório.

No material, uma cliente de Araújo afirmava que estava sendo coagida por outra profissional. De acordo com o advogado, o material apreendido também não faz ligação com facções criminosas.

“No papel não faz menção a facção criminosa, nem a mim, mas a uma advogada. Na data da operação não cheguei a ser preso em nenhum momento, fui convidado para prestar esclarecimentos. E, os esclarecimentos foram sobre uma suposta coação de testemunha, nada com relação a facção”, argumentou.

O advogado criticou ainda o processo, afirmando que há falhas nas investigações e irregularidades processuais. Ele negou também que tenha virado réu no processo, sendo apenas ainda acusado. Porém, o MP-AC confirmou que a Justiça do Acre aceitou a denúncia e o advogado virou réu.

“Meus advogados constataram inúmeras irregularidades no processo. Estou na qualidade de acusado, não de réu. Tem uma série de argumentos errados”, criticou. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre