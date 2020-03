Tranquilidade é a principal atração da cidade, segundo o prefeito Bira Vasconcelos

Nos três primeiros meses do ano Xapuri recebe milhares de turistas para as festas de São Sebastião, Carnaval e aniversário da cidade que ocorre no dia 22 de março. Nestas ocasiões, os visitantes podem admirar as obras que estão sendo executadas pelo prefeito Francisco Ubiracy Machado de Vasconcelos (PT) que investe pesado em recuperação de ruas, iluminação pública e construção de áreas de esportes e de lazer.

O que não dá para ver, entretanto, é que ali a violência está longe de apavorar e que em todo bairro tem um parque infantil e em cada um deles há exibição de filmes uma vez por mês; que a banda marcial da cidade está sendo reativada e transformada em escola de música e que 800 jovens estão fazendo faculdade.

“Xapuri ainda precisa de muito investimento na área de infraestrutura, principalmente nos bairros, mas é fundamental que as obras sejam acompanhadas com investimento na paz e no desenvolvimento intelectual da juventude”, argumenta o prefeito, conhecido simplesmente como Bira, 55 anos, engenheiro agrônomo e servidor público estadual. “Nós temos a responsabilidade de administrar uma cidade que é referência mundial do movimento ambientalista por ser berço de Chico Mendes e ainda hoje atrair turistas do mundo inteiro”, justifica.

Em relação à cultura de paz, Bira informa que se trata apenas da tradição das pequenas cidades que em Xapuri ainda resiste e que em sua administração ele tratou de incentivar. “Aqui a tranquilidade é nossa principal atração. A segurança é feita por cada morador, ou seja, são 18 mil pessoas ou 36 mil olhos vendo quem chega na cidade e cada um cuidando da sua casa e a do vizinho. No Carnaval uma pessoa me procurou dizendo que uma criança estava sozinha em casa e chorava muito. Eu subi no palanque e avisei que se a referida mãe não voltasse imediatamente o Conselho Tutelar seria notificado. É assim que resolvemos as coisas aqui. Graças a Deus esta cultura nos permite dizer que Xapuri tem um índice de violência quase zero”, comenta ele.

De fato, durante o último Carnaval as pessoas caminhavam pelas ruas com seus celulares durante a madrugada e não houve registro de ocorrências mais graves. “Aqui a gente ainda pode conversar nas calçadas e usufruir de nosso bem mais importante que é a paz”, comemora Bira.

Em seu primeiro ano de mandato, em 2017, Bira abriu mão de seu salário de prefeito e viveu apenas com os vencimentos que recebia como servidor público. Todo dinheiro economizado foi aplicado na construção de parques infantis, atendendo todos os bairros, exceto o da Cageacre. Estes parques tornaram-se em ponto de encontro de crianças, jovens e idosos e Bira aproveitou para criar um programa de cinema itinerante, levando filmes adultos e infantis que são exibidos em uma tenda. “Cinema é importante para qualquer faixa de idade, pois além de entretenimento, transmite muita informação”, justifica ele, lembrando que a cidade já possui um nível intelectual bastante avançado com seus 800 estudantes universitários.

O mais recente investimento da Prefeitura na área da cultura é a reativação da Banda Marcial Júlia Gonçalves Passarinho, nome da mãe do militar xapuriense Jarbas Passarinho, que foi ministro do Trabalho, da Educação, da Previdência Social e da Justiça, senador e governador do Pará. Bira está recuperando a sede da banda que será transformada em escola de música e comprando novos instrumentos.

Túnel da felicidade

Como uma cidade não consegue viver apenas de cultura, o prefeito investe em obras essenciais como recuperação de ruas e iluminação pública, agora com lâmpadas de LED. Para tanto, está buscando recursos junto à Caixa Econômica Federal. “Graças a Deus nós temos crédito, estamos com os pagamentos em dia tanto com servidores como os fornecedores e temos ajuda da bancada federal”, lembra ele, agradecendo ao deputado Flaviano Melo (PMDB) e o ex-deputado Leo de Brito (PT) cujas emendas estão sendo aplicadas na recuperação da Praça Getúlio Vargas, no Centro e da Pousada Cachoeira, no Seringal Cachoeira, onde nasceu Chico Mendes e é muito procurada por turistas estrangeiros.

Conhecida como Princesinha do Acre, Xapuri ainda deve melhorar muito para ostentar este título, segundo Bira. Ele lembra que muitos equipamentos municipais como o cemitério e o hospital, por exemplo, carecem de reformas, pois são os mesmos construídos nos primórdios da fundação da cidade, há mais de um século.

Para ampliar a capacidade do cemitério sem ter que fazer outro a médio prazo, Bira construiu um bloco de 120 gavetas com capacidade para três sepultamentos cada uma, o que garante vagas para os próximos cinco anos. Ao mesmo tempo pintou o muro, construiu um jardim e uma capela para a realização de velórios.

Mas, uma de suas obras de maior impacto é o que ele chama de Túnel da Felicidade e que ele está transformando em cartão postal e de visitas de Xapuri: o túnel formado pelas seringueiras cultivadas nas margens da rodovia que dá acesso à cidade. “Quem passar pelo túnel saberá que está entrando na terra da felicidade, onde a violência não chega e as pessoas caminham de mãos dadas a qualquer hora da noite”, comenta o prefeito.