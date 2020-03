O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (Sinjac) emitiu uma nota de repúdio contra o deputado José Bestene (PP) que usou as redes sociais para agredir verbalmente os profissionais da imprensa.

Em uma postagem, o deputado afirmou o seguinte: “Processos nesses vagabundos de plantão!”. A postagem seria em defesa de sua nora Mayara Cristine Bandeira de Lima (atual diretora-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac) que foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em defesa de Mayara, o sogro, deputado Bestene voltou a criticar o trabalho da imprensa e ameaçar a processar jornalistas.

Diante da atitude e fala preconceituosa do deputado ao tentar desqualificar os profissionais da imprensa, o SINJAC saiu em defesa da categoria e lamentou o despreparo do parlamentar ao querer terceirizar a denúncia e investigação, a uma categoria que nada mais fez do que exercer o seu trabalho.

Veja abaixa a nota do SINJAC

NOTA DE REPÚDIO

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre – Sinjac, vem a público repudiar a atitude e fala preconceituosa do deputado estadual José Bestene ao tentar desqualificar os profissionais da imprensa.

Os jornalistas exercem sua função, que é levar informação a população, ainda que venha desagradar autoridades. O fato no qual o deputado se refere não se trata de uma narrativa inventada pelos profissionais, mas de uma apuração do maior órgão fiscalizador do Estado do Acre.

Lamentamos o despreparo do parlamentar ao querer terceirizar a denúncia a uma investigação a uma gestora, a uma categoria que nada mais exerce do que o seu trabalho.

Fica veementemente o registro de repúdio a uma postura despreparada e desrespeitosa com profissionais e cidadãos acreanos.

Irlany Valle

Presidente

Junta governamental