A assessoria de comunicação do Sindicato dos Revendedores de Derivados de Petróleo do Acre (Sindepac) informou que o sindicato desconhece qualquer tipo de adulteração nos postos do estado e que há uma fiscalização rigorosa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), Ministério Público Estadual (MPE) e pelo Órgão de Defesa e Proteção ao Consumidor (Procon).