A Justiça do Acre condenou o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) a pagar R$ 100 mil de danos morais para um ex-detento do Presídio Manoel Neri, de Cruzeiro do Sul.

É que o homem ficou tetraplégico devido às agressões sofridas dentro da unidade, em 2012, durante o banho de sol.

A decisão é do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul e cabe recurso. O Iapen-AC confirmou que vai recorrer da sentença.

Agressões

A Justiça destacou que o homem foi espancado por outros 12 detentos e sofreu algumas perfurações no tórax e abdômen. Devido às lesões, a vítima passou a usar uma cadeira de rodas.

O crime ocorreu um dia depois dos presos terem dispensado as marmitas recebidas na unidade.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) também detalhou que havia um alerta de que o preso sofria o risco de ser agredido pelos demais detentos.

Para o juiz de Direito Hugo Torquato, responsável pela sentença, o Iapen-AC deixou de prestar as medidas necessárias par resguardar a vida do detento.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados do ex-detento citado no processo até a última atualização desta reportagem. Por Aline Nascimento, G1 Acre