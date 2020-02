Durante a sessão que aconteceu no dia 18 de fevereiro, o presidente da Câmara de Vereadores do Município de Capixaba, Richard Lima, anunciou que será pré-candidato a prefeito no município.

A decisão foi tomada após o vereador tomar conhecimento da dificuldades e problemas que o município vem enfrentando ao longo dos últimos três anos, onde o prefeito eleito e alguns de seus secretários foram afastado do cargo por determinação da justiça.

Capixaba que está distante da capital Rio Branco 76 km, vive momentos de muitas dificuldades na administração dos últimos três anos com muitos prejuízos para os munícipes, pois se encontra abandonada cheia de buracos, falta de medicamentos, ramais intrafegáveis e uma série de problemas administrativos tanto na área da saúde como também nas demais áreas, segundo Richard, até então Capixaba não teve um gestor capaz de suprir as necessidades daquele município.

O Presidente Richard resolveu tomar uma decisão importante de não ser mais candidato a vereador e se lançar pré-candidato a prefeito, por entender que pode contribuir para dar rumos melhores para Capixaba.

Richard se ver apto após ser secretário de Assistência Social e Planejamento, vereador e presidente da Câmara tem um currículo que permitiu obter experiência suficiente para dar um caminho melhor para essa situação.