Dez cidades do Acre aparecem na lista dos 2.516 municípios que ainda não tinham confirmado as informações do sexto bimestre de 2019 no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops).

O prazo para que estes municípios alimentem o sistema com as informações encerra neste sábado (29), segundo informou o portal da CNM.

Caso os municípios não façam a atualização, podem ter as transferências de recursos bloqueadas a partir de 1º de março.

Até o dia 21 de fevereiro ainda não tinham atualizado os dados os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Sena Madureira.

As prefeituras de Brasileia, Capixaba, Senador Guiomard e Sena Madureira informaram que já tinham feito a atualização antes do dia 29, que é o fim do prazo, mas ainda não tinha sido atualizado.

Plácido de Castro informou que teve problemas com internet e deve encaminhar os dados na próxima semana. A reportagem não conseguiu contato com as outras cinco prefeituras.