O rendimento domiciliar per capita do Acre ficou em R$ 889,95 em 2019, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor é 2% menor que o rendimento médio do estado registrado no ano de 2018, sem considerar a inflação, quando era de R$ 909. Além disso, o Acre ficou entre os 12 estados brasileiros que registaram média da renda domiciliar per capita menor que o salário mínimo nacional vigente no ano, que foi de R$ 998.

O levantamento mostrou ainda que o maior rendimento per capita foi observado no Distrito Federal, com renda de R$ 2.686 – quase o dobro da média nacional, que é de R$ 1.439.

Já o menor rendimento foi registrado no estado do Maranhão, onde foi de apenas R$ 636, menos da metade que a média nacional. Em São Paulo e no Rio de Janeiro foi de R$ 1946 e R$ 1.882, respectivamente.

Segundo o IBGE, o rendimento domiciliar per capita é o resultado da soma da renda recebida por cada morador, dividido pelo total de moradores do domicílio. O cálculo inclui pensionistas, domésticos e seus familiares.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua). Essas estimativas servem para o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE), conforme definido pela Lei Complementar nº 143, de julho de 2013.

Rendimento domiciliar per capita por estado

Rondônia: R$1.136,48

Acre: R$889,95

Amazonas: R$ 842,08

Roraima: R$1.043,94

Pará: R$ 806,76

Amapá: R$ 879,67

Tocantins: R$ 1.055,60

Maranhão: R$ 635,59

Piauí: R$ 826,81

Ceará: R$ 942,36

Rio Grande do Norte: R$ 1.056,59

Paraíba: R$ 928,86

Pernambuco: R$970,11

Alagoas: R$ 730,86Sergipe: R$ 979,78

Bahia: R$ 912,81

Minas Gerais: R$ 1.357,59

Espírito Santo: R$ 1.476,55

Rio de Janeiro: R$ 1.881,57

São Paulo: R$ 1.945,73

Paraná: R$ 1.620,88

Santa Catarina: R$ 1.769,45

Rio Grande do Sul: R$1.842,98

Mato Grosso do Sul: R$ 1.514,31

Mato Grosso: R$1.402,87

Goiás: R$ 1.306,31

Distrito Federal: R$ 2.685,76

Do G1 Acre