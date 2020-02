Participaram o Vereador Marquinho Tibúrcio (PSDB), Vereador Edu Queiroz (PT), Vereador Antônio Francisco (PT), Vereador Charbel Reis Saady (PP), Vereador Joelso Pontes (PP), Vereador Mário Jorge (MDB) e o Vereador Zé Gabriele (PSB).

O Presidente da Câmara Rogério Pontes, destacou a realização do Carnaval Legal 2020 Brasileia só folia, parabenizou a organização do evento e a Policia Militar por terem garantido uma festa com muita paz e tranquilidade no município.

“Quero parabenizar equipe que organizou o carnaval, Fernando Oliveira, Lacerda e o Almir Andrade, eles se dedicaram bastante para realizar o carnaval e parabenizar também todos que participaram, não teve confusão é sinal que o povo de Brasiléia está sabendo brincar. Quero parabenizar toda segurança em nome da Major Ana Cassia, por ter organizado todo seu comando para garantir a segurança dos foliões que viraram participar desta tão popular e tradicional que é o Carnaval que acontece no Brasil inteiro é a cultura do nosso pais e temos que respeitar”, salientou o Vereador Presidente.

No grande expediente, ocasião em que os parlamentares usaram a ‘Tribuna da Casa do Povo’, para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade.

Vereador Edu Queiroz, Enfatizou a sua agenda na Superintendência do INSS em Rio Branco com outros vereadores em busca de melhorais para agencia do órgão em Brasileia que não tem atendentes suficiente para atender a população do município. “As pessoas que procuram o INSS de Brasiléia estão com imensas dificuldades e nósre estamos preocupados, estamos em busca de solução, as pessoas vem pra unidade 2 da manhã na esperança de ser atendido, como representante do povo de Brasiléia não podemos deixar isso continuar dessa forma, existe uma atende só para atender toda a demanda. Em virtude disso juntamente com o vereador Messias e o vereador Nego de Epitaciolândia, fomos até Rio Branco, nos reunimos com o diretor substituto, cobramos imediata solução para a contratação pelos menos de estagiários para atender a população. E agora está sendo elaborado um documento em conjunto pelas as Câmaras de Brasileia e Epitaciolândia que será assinado coletivamente por todos vereadores das duas Casas Legislativas desses municípios e será encaminhado para os Deputados federais e Senadores acreanos em Brasília. Para que tenham conhecimento do problema que está sendo na agencia do INSS em Brasileia tomem providencias urgentes junto ao governo federal que é o responsável de resolver essa situação para que a população da nossa região e do nosso município não continue sofrendo em busca de um auxilio e um benefício junto ao INSS”, ressaltou o parlamentar.

Vereador Joelson Pontes, destacou assuntos relevantes sobre os servidores municipais e pediu atendimentos na agencia do INSS em Brasileia. “Foi uma sessão produtiva, apresentei uma pauta sobre funcionários públicos, estamos com impasse desde o mês de dezembro sobre o projeto que alterou o regime jurídico dos funcionários municipais, há outras questões acerca dos PCCR do Sindicato da Administração e da Saúde e por ser um ano de eleição, todas as matérias tem que ser votada antes do dia 4 de abril, faço um pedido também que a Prefeitura inclua nessa correção o salário dos conselhos tutelares, finalizo minha reivindicação fazendo um apelo sobre atendimentos do INSS que não está atendendo a demanda da região, são só dez fichas diárias para uma agência que atende o Alto Acre”, ressaltou o Vereador.

Vereador Mário Jorge Fiesca, lembrou os furtos de veículos que acontecem na fronteira e reivindicou das forças de segurança do estado e do governo federal reforço e fiscalização nas pontes de Brasileia e Epitaciolândia que dão acesso ao outro lado da fronteira Cobija- Bolívia. “Hoje uso a tribuna desta casa para tratar de um assunto que tem incomodado muito a nossa população, com relação ao furto de moto que tem ocorrido em nosso município, fizemos essa reivindicação para o Secretário de Segurança do Estado para que possa estar dando uma resposta para a nossa população, no feriado de carnaval um aumento significativo de furto de moto, e isso tem preocupado muito a nossa população, gostaríamos que o comandante da PM, Coronel Wlisses desse uma resposta sobre a instalação do policiamento nas Pontes especificamente. Estamos enviando documento para o comando estadual e para o Exército Brasileiro para que façam uma fiscalização mais eficaz nas fronteiras, ou seja nas pontes”, enfatizou o parlamentar.

Vereador Charbel Saady, usou a tribuna para fazer pedido de informações. “Eu fiz um pedido voltado para a prefeitura e os organizadores do carnaval, para saber a forma como foi a parceria público privado, nós não temos detalhes e por conta de algumas situações ocorrido nas redes sociais e nas ruas, as pessoas perguntando como foi isso, fiz esse pedido e tenho certeza que vai ser respondido e a gente vai poder saber como foi feito a parceria público privado”, disse o Vereador.

Vereador Marquinho Tibúrcio, pediu melhorias de ponte e lamentou a falta de atendimentos na Agencia do INSS em Brasileia. “Hoje uso a tribuna desta casa, para fazer algumas indicações, uma sobre a ponte do ramal da Biluca, as pessoas precisam trafegar, tem produtor rural que ficou isolado porque não dar mais para trafegar, e também falei do INSS, pessoas não estão conseguindo atendimento , clientes que já está a 8 meses esperando o resultado da periferia, tem pessoas que não tem acesso à internet, precisamos que o INSS trate as pessoas com mais respeito, as pessoas que se desloca de suas casas de madrugada precisam desse atendimento, tem que ter uma pessoa lá para dizer sim ou não”, pontuou o Vice Presidente da Casa do Povo.

Vereador Zé Gabrieli, falou de suas visitas as comunidades rurais e fez indicações para a Prefeitura de Brasileia com pedido de melhorais para a população do município. “Fizemos muitas visitas nesses dias de carnaval e trouxemos indicações para que a prefeitura possa tomar providências. Eu fiz uma indicação para o ramal do Catarino que não está bom, e outro para o ramal do Neno no 13, visto que as máquinas estão trabalhando por lá. Estamos pedindo para os poderes estaduais e federais uma política para ajudar o produtor a comprar um insumo mais barato, comprar seu próprio maquinário para não ficar dependendo 100% do estado”, reivindicou o parlamentar.