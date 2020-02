Por Folha do Acre – O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) notificou a diretora-presidente da Agência de Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac), Mayra Cristine, após indícios de superfaturamento na compra no valor de R$ 546.107,21 com empresa de materiais de informática.

De acordo com documento publicado pelo TCE, o órgão constatou indício de superfaturamento de preço em um item de informática celebrado na Ata de Registro de Preços, n° 49/2019/DEAF cujo objeto refere – se à locação de equipamentos de informática, eletrônicos e mobiliários.

O TCE, através do diretor Jeú Campelo Bessa, solicita que Mayara “se abstenha da aquisição dos produtos constantes na Ata de Registro de Preços, n° 49/2019 / DEAF cujo objeto refere – se à locação de equipamentos de informática, eletrônicos e mobiliários e que ESCLAREÇA, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento da intimação/notificação, à adesão à Ata de Registro de Preços, n° 49/2019/DEAF da Agência Reguladora de Serviços do Estado do Acre – AGEAC, sendo que 01 item apresenta indício de sobre preço, sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem em multa diária (astreinte) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

A reportagem tentou contato com Mayara, mas não obteve êxito nas ligações telefônicas. O espaço fica reservado para os devidos esclarecimentos por parte da gestora.