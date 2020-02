O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Rogério Pontes, usou a tribuna para anunciar que durante a “Janela” (período em que quem tem mandato pode mudar de partido) o parlamentar irá deixar o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e se filiará no Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

Na tribuna da Câmara, Rogério afirma que está deixando o MDB, mas agradece a diretoria do partido por ter lhe dado oportunidade de fazer parte desta agremiação política, no qual ele se elegeu.

Rogério destacou ainda que esta decisão de deixar o MDB e ingressar no PROS foi tomada em 7 de abril de 2019, onde Rogério se reuniu como o Presidente Estadual do PROS, Dêda, e deu sua palavra de que iriam compor o partido e como cumprimento de sua palavram Rogério decidiu fazer este pronunciamento dando ciência a todos sobre a mudança de partido.

Pontes afirma ainda que acredita no projeto e que o Presidente Dêda tem feito um grande trabalho para elevar o nome do partido em todo o estado e que está confiante de que as coisas darão certo e parabeniza e agradece Dêda pelo carinho e respeito que Dêda tem por Rogério.

“Eu, o ex-prefeito Dêda e sua esposa deputada Maria Antônia temos uma grande amizade eu estou muito otimista e feliz de fazer parte do PROS acredito que no momento o melhor para mim é fazer parte do partido no qual esse grande líder preside, quero dizer que tenho fé nas pessoas, fé no meu líder que é o Dêda e vou continuar assim, estamos aqui para somar e fazer o melhor para a população de Brasileia”, concluiu Rogério.