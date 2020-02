A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza nesta quinta e sexta-feira, 27 e 28, as inscrições para o curso de formação dos novos Agentes de Endemias, aprovados no concurso público.

O curso de formação se inicia na segunda-feira, 2, e é obrigatório para todos os aprovados para cargo. Aqueles que não realizarem a capacitação estarão automaticamente eliminados.

“Essa é uma oportunidade que surgiu. Agradeço ao prefeito por nos ter proporcionado esse concurso. Estou muito feliz em poder contribuir com a nossa cidade”, destacou João Alves, candidato aprovado que vai fazer o curso.

Segundo a coordenadora de Entomologia do município, Muana Araújo, as inscrições ocorrem das 7 às 13 horas. “O treinamento tem duração de 80 horas, sendo 40 de parte teoria e 40 horas de prática”, explica.

O treinamento é classificatório. Somente quem realizar o treinamento e for aprovado vai assumir a vaga de Agente de Endemias.