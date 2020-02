Em mais uma edição, a Prefeitura de Rio Branco conseguiu repetir o sucesso do ano passado, na realização do Carnaval de 2020. O Mercado Folia, realizado no Novo Mercado Velho, contou com a participação de mais de 20 mil pessoas. As noites foram animadas por 40 bandas e artísticas locais, além de blocos e folguedos tradicionais. Além disso, a Prefeitura disponibilizou uma praça de alimentação e venda de artesanato, com 50 empreendedores da Economia Solidária, que movimentaram mais de R$ 300 mil, durante as cinco noites.

No Centro de Rio Branco, o já tradicional desfile de Blocos Carnavalescos encerrou a programação deste ano. O bloco Unidos do Fuxico, do bairro Quinze foi o campeão do concurso. Além dele, desfilaram também Sambase e Seis é demais.

Carnaval no seu bairro

A Prefeitura apoiou a realização do Carnaval em nove bairros: Cadeia Velha, Tucumã I e II, Universitário, Manoel Julião, Esperança, Vila Ivonete, Aeroporto Velho e Cidade do Povo. Por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) bandas e djs foram contratados para animar os foliões, além disso o município garantiu a infraestrutura solicitada pelas associações de bairros, bem como o apoio da Superintendência de Transporte e Trânsito (RBTrans) e das secretarias municipais de Saúde (Semsa) e de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh).

Os empreendedores da Economia Solidária estiveram presentes também no Carnaval da Cadeia Velha e do Manoel Julião, totalizando 16 barracas e um faturamento de R$ 24,6 mil.

Para o diretor presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, foi uma grande festa da diversidade. “A prefeita Socorro Neri tem acertado nesse modelo de fazer o carnaval junto com a comunidade. Além dos moradores dos bairros que participaram ativamente de tudo, por meio das associações, a classe artística também participou de forma justa e igualitária. Nós abrimos credenciamento e quem tinha interesse em trabalhar no carnaval, trabalhou, bem como nossos empreendedores da economia solidária, além de outros comerciantes que aproveitaram a festa para faturar. O saldo é muito positivo”, disse.