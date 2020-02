A vítima foi identificada como José Roberto Pereira de Queiroz. A polícia disse que ele ultrapassou um carro em uma curva e bateu no veículo que seguia no sentido contrário.

A estrada estaria molhada no momento do acidente. Queiroz morreu no local do acidente. A polícia disse que a ocorrência está em andamento e não tem mais detalhes. Do G1 Acre