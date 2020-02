O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) Dêda, recebeu na manhã desta quinta-feira (27) os ex-prefeitos do município de Porto Acre, Ruy Coelho e Zé Maria, ambos do MDB.

A reunião aconteceu no diretório do partido localizado na capital Rio Branco, onde foi discutido entre os presentes a atual conjuntura política no município e o processo eleitoral deste ano.

Atualmente os ex-prefeitos de Porto Acre Ruy Coelho e Zé Maria trabalham uma alternativa de mudança naquele município, tendo em vista que o município vem sofrendo com um retrocesso muito grande com a atual gestão.

Na oportunidade, o presidente Dêda falou da honra e alegria em receber duas autoridades de Porto Acre, pois apesar de não serem mais prefeitos continuam com o mesmo prestígio de antes e falou do prazer de poder discutir e ouvir as propostas de todos para uma possível aliança.

“Para nós é motivo de muita alegria poder receber os ex-prefeitos de Porto Acre nossos amigo Acre Ruy Coelho e Zé Maria, que vieram há nossa sede do PROS, onde nós da diretoria do partido ficamos honrados e estamos sempre dispostos a dialogar com as demais sigla, trocar ideias e deixar a política mais bacana, esperamos receber novamente a visita desses ex-prefeitos aqui no diretório do nosso partido, tivemos uma boa conversa e esperamos repetir”, concluiu Dêda.