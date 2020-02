O veículo, entregue nesta quinta-feira, 27, pelo prefeito Ilderlei Cordeiro e o vice-governador Wherles Rocha, vai beneficiar uma média de 40 famílias.

O caminhão que vai atender a Campinas e demais comunidades próximas, vai auxiliar no escoamento e fortalecimento da produção agrícola.

“Esse é um compromisso nosso, assumido há dois anos, e gracas a Deus, junto ao prefeito Ilderlei Cordeiro, tivemos a oportunidade de entregar esse veículo”, endossou o vice-governador que aproveitou para parabenizar a gestão municipal. “Viemos também prestar apoio ao prefeito Ilderlei, que junto a sua equipe tem feito um grande trabalho. E tudo, que estiver ao alcance do Estado para auxiliar ainda mais Cruzeiro do Sul e essa gestão, será feito,” frisou.

O representante da comunidade Campinas, Antônio Nogueira, mais conhecido como Branco, agradeceu ao apoio. “A gente fica muito feliz e agradecido, pois tanto o prefeito quanto o vice-governador nos prometeram e estão aqui honrando com a palavra. Muitos disseram que isso não ia acontecer e aqui estamos beneficiados “, destacou.

“A gente agradece ao nosso governador em exercício, que nos tem dado esse apoio fundamental, para que possamos gerar emprego e renda em Cruzeiro do Sul, local de tantos homens e mulheres honestos e trabalhadores. Esse caminhão é fruto de uma emenda do major Rocha, de quando ele era deputado federal, e vem de encontro as prospostas do nosso Plano de Governo”, endossou o prefeito Ilderlei Cordeiro.