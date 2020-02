Agência do MPAC – O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), passará a utilizar o sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis mediante uso de cartão eletrônico ou magnético.

A procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, relata que a iniciativa vai permitir mais eficiência, controle e economia no gerenciamento e despesa para aquisição de combustível.

“A adesão a essa nova ferramenta de gestão faz parte do processo de automação de processos que estamos implantando no Ministério Público do Acre. O objetivo é garantir mais transparência e controle, além de reduzir custos”, disse.

A empresa prestadora do serviço atua no mercado há mais de 10 anos, oferecendo gerenciamento e controle de despesas de abastecimento de frotas com facilidade e eficiência.

Para utilização deste serviço, o MPAC fez adesão a Ata de Registro de Preços nº02/2019 do Pregão Eletrônico SRP nº37/2019, da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Acre.

Como funciona o Cartão

É um cartão magnético destinado ao abastecimento de combustível de veículos fornecido para funcionários autorizados que utilizam uma senha pessoal no momento de abastecer.

O serviço proporciona uma gestão total do controle da frota em tempo real, via internet, com identificação dos gastos por veículo, motorista, posto de abastecimento, tipo de combustível, histórico da quilometragem e média de consumo quilômetro/litro. Ao mesmo tempo o abastecimento pode ser feito nas fornecedoras credenciadas.

Dessa forma, o órgão público pode ter acesso online ao relatório dos veículos nas 24 horas do dia e de qualquer local. Além das facilidades para o gerenciamento da frota de veículos, o cartão eletrônico garante transparência e maior segurança ao condutor, que não necessita portar requisição.

Vantagens

Dentre as maiores facilidades, podemos destacar a versatilidade do sistema, que dispensa a emissão manual de requisições para abastecimento da frota. Disponibilizando 24h o acesso do condutor direto ao posto fornecedor de combustível. O sistema ainda tem a vantagem de estar interligado (on-line) diretamente com a Diretoria de Tecnologia da Informação, disponibilizando os relatórios necessários imediatamente após a realização do abastecimento.