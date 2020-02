O jovem Eduardo Souza de Macedo, de 21 anos, morreu nesta quarta-feira (26) após três dias internado no Pronto-Socorro de Rio Branco. Macedo sofreu um acidente de motocicleta na madrugada de domingo (23) na Via Chico Mendes, na capital acreana.

A adolescente Dani Vitória Alves Constancio, de 16 anos, que estava com o rapaz, foi arremessada e morreu após bater a cabeça no meio-fio. Já Macedo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital.

O rapaz teve a morte cerebral confirmada na segunda-feira (24) por familiares em entrevista à Rede Amazônica Acre. Porém, a família afirmou que não tinha autorizado desligar os aparelhos que mantinha a vítima viva.

Ao G1, nesta quarta, o diretor do PS, Areski Peniche, disse que o quadro clínico do rapaz piorou e ele morreu durante a manhã.

“Faleceu pela manhã. O corpo foi levado para o IML pela equipe. O protocolo de morte encefálica tinha se iniciado com as avaliações para se criar constatações. Só que, hoje pela manhã, ele não resistiu e morreu. Não teve negócio de desligar aparelhos, ele que não resistiu”, reafirmou.

Acidente

Ainda em entrevista à Rede Amazônica, a ex-companheira do jovem, Sayonara Honorato, contou que ele e a adolescente estavam em uma bebedeira com amigos em uma conveniência e resolveram ir para o estacionamento da arena de moto, quando aconteceu o acidente.

“Eles estavam em um momento de bebedeira com amigos, aí saiu brincando na moto e por lá perdeu o controle e logo bateu na árvore e a menina voou para mais longe”, disse Sayonara. Por Aline Nascimento, G1 Acre Dani Vitória Alves morreu no local do acidente, na madrugada de domingo (23) — Foto: Arquivo da família