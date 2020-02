O Vasco-AC vai aproveitar a pausa na tabela do Campeonato Acreano durante o feriado prolongado de Carnaval, para regularizar alguns atletas no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para reforçar o elenco visando a sequência do estadual.

Desde a derrota para o Náuas por 5 a 0 na última rodada, apenas o zagueiro Katrielisson Amaral, ex-Atlético-AC, foi regularizado no BID. O técnico Carlos Roberto de Oliveira, o Merica, aguarda a regularização de mais dois zagueiros, dois meias e um centroavante até a próxima semana.

– São bons jogadores, vão fazer a diferença. São cinco, todos são titulares. Com certeza será outro time do Vasco-AC – afirma o técnico Merica, que não soube informar o nome dos atletas.

De acordo com ele, erros na documentação dos atletas no ato da entrega à Federação de Futebol do Acre (FFAC), impediram os jogadores terem condições de atuarem nos jogos anteriores. O elenco ganhou folga neste fim de semana. O time treina na segunda-feira (24), volta a folgar na terça-feira (25), e segue a preparação a partir de quarta-feira (26).

O Cruz-Maltino amarga a lanterna do grupo B e tem a pior defesa até o momento. São 13 gols sofridos em apenas dois jogos. O Vasco-AC encara o Humaitá, no dia 8 de março, no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), a partir das 17h (do Acre). Por Globo Esporte Acre