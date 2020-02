O prefeito do município de Assis Brasil, Antônio Barbosa (Zum), participou neste sábado (22) da segunda noite de carnaval que reuniu os munícipes na praça Central da cidade.

O evento carnavalesco denominado de Assis Folia 2020 acontece na concha acústica Soldado Marinho Gonzaga de Lima, e contou com atrações locais, com a presença do cantor Edson Chocolate de Sena Madureira e Arthur dos Teclados de Brasiléia.

O Assis Folia conta com a expectativa de um fluxo maior de foliões, onde os empreendedores se organizaram para atender o público com alimentação, bebidas, dentre outros serviços, uma oportunidade para fomentar o comércio local, que é um grande parceiro do município.

A atividade cultural teve início as hs 21:00 e durou até hs 3:00 da manhã, onde foi regado de muita brincadeira e diversão por parte dos presentes. O prefeito Zum se manifestou ao desejar um feliz carnaval há todos.

A secretaria de saúde esteve presente realizando testes de glicemia, aferimento de pressão arterial, distribuição de preservativos e informações sobre DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis).