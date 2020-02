De acordo com o dirigente do Estrelão, o jogador é aguardado em Rio Branco (AC) nesta segunda-feira. Ele deve iniciar os treinamentos a partir de terça com o elenco do Estrelão no CT José de Melo, na capital acreana.

Valdemar Neto confirmou que a diretoria do Alvirrubro decidiu substituir o preparador físico. Por questões comportamentais, segundo o presidente do Rio Branco-AC, Roger Burket não faz mais parte da comissão técnica. O clube está avaliando currículos para definir o novo nome para exercer a função.