O grupo “Marujos” já anima o Carnaval há mais de 50 anos, mas estavam adormecidos, porém a gestão durante o ano passado conseguiu resgatar a equipe e estão levando alegria aos bairros da cidade, como na tarde deste sabado, 22.

“Esse grupo é parte da minha vida, eu não posso nunca esquecer dele, e espero que os jovens possam está aprendendo e repassando para outros o que aprendem aqui, contou José Rodrigues líder dos Marujos.

Os foliões estão receptivos às apresentações. “O Carnaval da nossa cidade está sendo maravilhoso, ainda mais com o grupo dos Marujos que trazem um pouco da nossa cultura,” destacou William Rodrigues do bairro da Baixa.

O Carnaval Magid Almeida está contando sua história para os moradores de Cruzeiro do Sul, como pontou Aldemir Maciel, secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. “Não podemos deixar de agradecer as pessoas que estão assistindo, e as famílias que estão nos convidando, esse ano a proposta é homenagear fatos importantes da nossa história,” disse ele.

As apresentações estarão nos bairros Morro da Glória, Baixa, João Alves e Praça Orleir Cameli.