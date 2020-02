O Náuas segue com o futuro indefinido e pode desistir do Campeonato Acreano prestes a encerrar um jejum de já dura quase uma década. Vice-líder do grupo B com três pontos, o Cacique do Juruá está a uma vitória de conquistar a classificação para a fase semifinal, feito que não ocorre desde a edição de 2010. O problema é que o clube de Cruzeiro do Sul não sabe onde vai ficar hospedado em Rio Branco (AC), a partir da próxima quinta-feira (27).

Em entrevista por telefone o presidente do Náuas, Zacarias Lopes demostrou insatisfação pela situação vivida pelos atletas e comissão técnica. Hospedado em uma casa de formação de missionários, o dirigente lamentou as dificuldades encontradas para usar o alojamento do estádio Florestão, em uma parceria que foi firmada com Federação de Futebol do Acre (FFAC).

– A ação do Náuas no alojamento do Florestão não está colocando em risco a menor formiga que existe no mundo, nem tão pouco quebrando legislação nenhuma, então por quê disso tudo? Só porque o presidente (da FFAC, Antônio Aquino Lopes) queria colocar mais um ponto positivo no currículo dele, que já é brilhante de ter um estádio que ofereça alojamento para um clube do interior. Se não fosse esse alojamento não viria (para a disputa do Campeonato Acreano). Isso é uma vergonha – lamenta.

Apesar do presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto, ter cedido parte do CT José de Melo, na capital, para a delegação do Náuas, Zacarias Lopes explica que o planejamento e logística para ir a um novo local não é tão simples.

Mesmo reconhecendo a atitude do presidente do Estrelão, ele diz que a ida do Náuas está praticamente descartada, já que envolve uma série de fatores.

– Como que eu vou para os alojamentos, dividir treino com o Rio Branco? Não é só isso não, tem muita coisa, é um clube de futebol, as pessoas tem que entender que é uma estrutura de clube de futebol. Tem pessoal, tem tributos a recolher, tem um monte de coisa. A gente levou meses planejando, como em uma semana eu vou conseguir arrumar isso de novo? – questiona. Sem o alvará que autoriza o uso da estrutura do Florestão como alojamento, o dirigente destaca que a desistência do estadual não foi definida, mas também não está totalmente descartada. Segundo ele, se houvesse um pouco de consenso, a situação já teria sido resolvida. – Algumas pessoas vieram dizer que eu estava com chantagem, eu não faço chantagem com ninguém. Eu avisei com antecedência à torcida do Náuas que a gente podia desistir e agora estou falando de novo. Desistir por quê? Eu vou ficar no meio da rua? Pessoal vai dizer que a gente tá com chantagem, fazendo pressão, não é. Acho que um mínimo de consenso já resolveria tudo – afirma. Caso o Náuas vença o Humaitá na quarta rodada do grupo B do Campeonato Acreano, marcada para o dia 1º de março (quinta-feira), às 15h (do Acre), no estádio Florestão, o Cacique do Juruá asseguraria a segunda vaga da chave para às semifinais do primeiro turno. Em maio de 2010, foi a última vez que o Cacique do Juruá avançou a uma semifinal. Naquela oportunidade encarou o Atlético-AC e venceu por 2 a 1 no jogo de ida, e empatou por 0 a 0 na partida de volta. Por Globo Esporte Acre