Técnico em administração, ensino médio, observadas às disposições constantes no edital. Os interessados devem estar regularmente matriculado a partir do 1º ano do ensino médio ou a partir do 2º período do ensino técnico; estar frequentando efetivamente o curso; ter idade mínima de 16 anos; ter disponibilidade para estagiar em regime de 30 horas semanais; que não estejam cursando o 3º ano de nível médio normal; não esteja cursando o último período de técnico.