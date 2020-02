A festividade aquece o comércio, o setor de turismo e fortalece a cultura. Alegria e muita animação marcaram as festividades da primeira noite de Carnaval, em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira, 21.

“Estamos nos divertindo com muita segurança, a estrutura está muito boa e se Deus quiser vamos manter esse pique até a quarta-feira de cinzas,” contou a foliã, Charlene Barros.

A gestão organiza o evento, desde o ínicio do ano, integrada com os órgãos de segurança, para garantir uma festa animada e pacífica para os cruzeirenses.”Mais de 60 artistas vão passar pelo palco nas cinco noites de folia. Nosso desejo é que o Carnaval Magid Almeida resgate e fortaleça a nossa cultura e economia do município,” frisou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aldemir Maciel.

O Carnaval aquece o comércio, o setor de turismo e fortalece a cultura. Neste ano, dois grupos de marujo vão desfilar pelas ruas centrais de Cruzeiro do Sul, bem como as escolas de samba.

Para o comerciante Cleiton Silva Cabral, a expectativa de vendas é positiva. “Pelo visto, o evento vai ser muito positivo para os négocios,” disse.