O caso foi registrado na delegacia do município e, após investigações, foi descoberto que o corpo dele foi jogado no Rio Iaco. Os bombeiros foram acionados na quarta-feira (19) para fazer buscas pelo rapaz e seguiram até a sexta-feira (21), sem encontrar vestígios do corpo.

“Nós fizemos dois dias de buscas de mergulho no local indicado pelos suspeitos do crime, no Porto da Vitória, e não foi encontrado. A partir do terceiro dia, a gente fez buscas superficiais e também ficamos em monitoramento com pessoas que fazem tráfego de barcos por ali, para ver se tinham alguma informação”, informou o major Cláudio Falcão dos Bombeiros.