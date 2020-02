Os deputados estaduais José Bestene e Nenem Almeida, estiveram na casa do senador Sérgio Petecão (PSD), para um café com politica na manhã de sábado (22), juntos analisaram o cenário politico e as projeções para o futuro.

A ex-deputada Federal Marfisa Galvão (PSD) que vem sendo um dos grandes nomes para eleições de 2020, também esteve no encontro, Marfisa pode ser o diferencial dessa eleição, já que vários analistas políticos dizem que a ex-deputa e a cereja do bolo, o lado que o PSD escolher nessas eleições pode ser o lado vencedor, dado o capital politico do senador Sérgio Petecão.

Esteve também no encontro o ex-deputado Jairo Carvalho, Solino Matos, dentre outras lideranças do PSD, “o café com politica foi proveitoso, faz parte do processo democrático, conversar com todos”. Relata um dos presentes na reunião.