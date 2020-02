O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, esteve em Epitaciolândia na manhã deste sábado onde se reuniu com a ex-coordenadora do Núcleo de educação, professora Neidinha Lopes, que declarou sua pré-candidatura a prefeita no município.

Participaram também da reunião, o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores Adelson Gonçalves e vereador Diógenes Guimarães, onde o assunto mais pertinente foi sobre o processo eleitoral deste anos, inclusive discutir a respeito de um possível apoio do PROS à pré-candidatura de Neide Lopes.

Na oportunidade, o presidente Dêda afirmou que o partido está trabalhando um grupo diretamente no município e se o apoio for concretizado o PROS poderá indicar o pré-candidato a vice na chapa da Profª Neide.

“Estamos discutindo a respeito de uma possível aliança entre o PROS e a pré-candidatura da nossa amiga Neidinha e se tudo ocorrer bem nós estaremos indicando alguém para compor a chapa junto com ele, nada foi definido, mas estamos estudando essa possibilidade”, destacou,

Dêda esclareceu ainda que o grupo está sendo montado não só para possivelmente indicar o vice, mas também lançar no mínimo dez pré-candidatura a vereador no município.

“Nós estamos pretendendo caminhar junto com a professora vou estruturar o partido e lançar uma chapa de pré-candidatos a vereadores, vou conversar com o ex-prefeito José Ronaldo e o vereador Diógenes e o que eles definirem eu assino embaixo”, concluiu.